18.06.2025
Смотреть онлайн Taranaki Airs - Нельсон Джайентс 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Taranaki Airs — Нельсон Джайентс, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на арене TSB Stadium.
МСК, 1 тур, Арена: TSB Stadium
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
16:20 13:21 18:19 24:22
71 : 82
18 июня 2025
Превью матча Taranaki Airs — Нельсон Джайентс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
27
3-х очк. попадания
6
1
Реализовано штрафных
11
25
% реализации штрафных
73.3
67.6
Кол-во реализованных бросков
38
53
Комментарии к матчу