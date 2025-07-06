06.07.2025
Смотреть онлайн Манавату Джетс - Отаго Наггетс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Манавату Джетс — Отаго Наггетс, 1 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Central Energy Trust Arena.
МСК, 1 тур, Арена: Central Energy Trust Arena
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
28:29 23:23 20:25 24:24
95 : 101
06 июля 2025
Превью матча Манавату Джетс — Отаго Наггетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
21
3-х очк. попадания
13
12
Реализовано штрафных
16
23
% реализации штрафных
59.3
74.2
Кол-во реализованных бросков
50
56
