04.07.2025
Смотреть онлайн Taranaki Airs - Отаго Наггетс 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Taranaki Airs — Отаго Наггетс, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на арене TSB Stadium.
МСК, 1 тур, Арена: TSB Stadium
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
21:26 23:22 18:16 31:19
93 : 83
04 июля 2025
Превью матча Taranaki Airs — Отаго Наггетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
24
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
6
17
% реализации штрафных
37.5
77.3
Кол-во реализованных бросков
44
47
Комментарии к матчу