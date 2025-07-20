20.07.2025
Смотреть онлайн Веллингтон Сэйнтс - Саутлэнд Шаркс 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Веллингтон Сэйнтс — Саутлэнд Шаркс, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене TSB Bank Arena.
МСК, 1 тур, Арена: TSB Bank Arena
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
25:25 16:19 26:16 21:23
25:25 16:19 26:16 21:23
88 : 83
20 июля 2025
Превью матча Веллингтон Сэйнтс — Саутлэнд Шаркс
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
20
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
17
10
% реализации штрафных
81
66.7
Кол-во реализованных бросков
49
42
Комментарии к матчу