02.07.2025
Смотреть онлайн Tauranga Whai - Манавату Джетс 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Tauranga Whai — Манавату Джетс, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
25:24 32:31 19:19 27:19
103 : 93
02 июля 2025
Превью матча Tauranga Whai — Манавату Джетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
29
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
21
11
% реализации штрафных
77.8
73.3
Кол-во реализованных бросков
57
48
Комментарии к матчу