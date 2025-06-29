29.06.2025
Смотреть онлайн Кентербери Рамс - Taranaki Airs 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Кентербери Рамс — Taranaki Airs, 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Cowles Stadium.
МСК, 1 тур, Арена: Cowles Stadium
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
26:27 13:24 22:19 28:28
26:27 13:24 22:19 28:28
89 : 98
29 июня 2025
Превью матча Кентербери Рамс — Taranaki Airs
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
20
3-х очк. попадания
7
18
Реализовано штрафных
12
4
% реализации штрафных
80
57.1
Кол-во реализованных бросков
47
42
Комментарии к матчу