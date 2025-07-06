06.07.2025
Смотреть онлайн Кентербери Рамс - Франклин Буллз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Кентербери Рамс — Франклин Буллз, 1 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на арене Cowles Stadium.
МСК, 1 тур, Арена: Cowles Stadium
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
26:26 19:23 23:29 39:13
26:26 19:23 23:29 39:13
107 : 91
06 июля 2025
Превью матча Кентербери Рамс — Франклин Буллз
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
11
3-х очк. попадания
12
14
Реализовано штрафных
17
27
% реализации штрафных
81
69.2
Кол-во реализованных бросков
56
52
Комментарии к матчу