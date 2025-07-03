03.07.2025
Смотреть онлайн Нельсон Джайентс - Саутлэнд Шаркс 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Нельсон Джайентс — Саутлэнд Шаркс, 1 тур . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на арене Trafalgar Park.
МСК, 1 тур, Арена: Trafalgar Park
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
27:28 18:16 19:27 23:20
87 : 91
03 июля 2025
Превью матча Нельсон Джайентс — Саутлэнд Шаркс
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
27
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
11
10
% реализации штрафных
91.7
76.9
Кол-во реализованных бросков
43
46
Комментарии к матчу