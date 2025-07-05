05.07.2025
Смотреть онлайн NWS Spirit Women - Gladesville Ravens Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: NWS Spirit Women — Gladesville Ravens Women, 18 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Завершен
0 : 0
05 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
16'
NWS Spirit Women - Угловой
20'
Gladesville Ravens Women - Угловой
25'
NWS Spirit Women - Угловой
41'
Gladesville Ravens Women - Угловой
43'
Gladesville Ravens Women - Угловой
45+2'
NWS Spirit Women - Угловой
57'
NWS Spirit Women - Угловой
58'
Gladesville Ravens Women - Угловой
61'
NWS Spirit Women - Угловой
61'
NWS Spirit Women - Угловой
80'
NWS Spirit Women - Угловой
85'
Gladesville Ravens Women - Угловой
89'
Gladesville Ravens Women - Угловой
Превью матча NWS Spirit Women — Gladesville Ravens Women
Статистика матча
Атаки
107
69
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу