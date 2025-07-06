06.07.2025
Смотреть онлайн Сидней Олимпик ФК - Женщины - Иллавара Стингрэйс - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Олимпик ФК - Женщины — Иллавара Стингрэйс - Женщины, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Отложен
- : -
06 июля 2025
Превью матча Сидней Олимпик ФК - Женщины — Иллавара Стингрэйс - Женщины
История последних встреч
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Иллавара Стингрэйс - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.07.2025
Сидней Олимпик ФК - Женщины
2:3
Иллавара Стингрэйс - Женщины
Комментарии к матчу