06.07.2025
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Завершен
1 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
6'
University NSW Women - 1-ый Гол
9'
Mt Druitt Town Rangers Women - 2-ой Гол
13'
Mt Druitt Town Rangers Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
20
20
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
2
3
