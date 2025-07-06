06.07.2025
Смотреть онлайн Newcastle Jets NPL Women - Макартур Рамс - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Newcastle Jets NPL Women — Макартур Рамс - Женщины, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Макартур Рамс - Женщины
51'
82'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
20'
Newcastle Jets NPL Women - Угловой
25'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
31'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
38'
Newcastle Jets NPL Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Newcastle Jets NPL Women - Угловой
49'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
51'
Макартур Рамс - Женщины - 2-ой Гол
57'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
60'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
72'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
80'
Макартур Рамс - Женщины - Угловой
82'
Макартур Рамс - Женщины - 3-ий Гол
87'
Newcastle Jets NPL Women - Угловой
90+2'
Newcastle Jets NPL Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Статистика матча
Атаки
12
16
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
3
0
Удары в створ ворот
3
8
