06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Университи - Женщины — Bulls FC Academy Women, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Университи - Женщины
35'
50'
Прерванный и не будет доигран
2 : 1
06 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
14'
Сидней Университи - Женщины - Угловой
15'
Bulls FC Academy Women - Угловой
22'
Bulls FC Academy Women - Угловой
35'
Сидней Университи - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Bulls FC Academy Women - 2-ой Гол
49'
Bulls FC Academy Women - Угловой
50'
Сидней Университи - Женщины - 3-ий Гол
52'
Bulls FC Academy Women - Угловой
55'
Bulls FC Academy Women - Угловой
57'
Bulls FC Academy Women - Угловой
58'
Bulls FC Academy Women - Угловой
60'
Сидней Университи - Женщины - Угловой
65'
Сидней Университи - Женщины - Угловой
Статистика матча
Атаки
49
58
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
0
6
Удары в створ ворот
2
5
