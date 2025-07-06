06.07.2025
Смотреть онлайн Western Sydney Wanderers Women B - АПИА Л. Тайгерс - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Western Sydney Wanderers Women B — АПИА Л. Тайгерс - Женщины, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Отменен
1 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
7'
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - Угловой
7'
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - 1-ый Гол
14'
Western Sydney Wanderers Women B - Угловой
20'
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - Угловой
34'
Western Sydney Wanderers Women B - 2-ой Гол
38'
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - Угловой
Превью матча Western Sydney Wanderers Women B — АПИА Л. Тайгерс - Женщины
История последних встреч
Western Sydney Wanderers Women B
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.07.2025
Western Sydney Wanderers Women B
1:5
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
Статистика матча
Атаки
19
32
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
2
3
