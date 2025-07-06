Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Western Sydney Wanderers Women B - АПИА Л. Тайгерс - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Western Sydney Wanderers Women BАПИА Л. Тайгерс - Женщины, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Western Sydney Wanderers Women B
34'
Отменен
1 : 1
06 июля 2025
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
7'
АПИА Л. Тайгерс - Женщины icon
7'
Western Sydney Wanderers Women B icon
34'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - Угловой
7'
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - 1-ый Гол
14'
Угловой
Western Sydney Wanderers Women B - Угловой
20'
Угловой
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - Угловой
34'
Western Sydney Wanderers Women B - 2-ой Гол
38'
Угловой
АПИА Л. Тайгерс - Женщины - Угловой

Превью матча Western Sydney Wanderers Women B — АПИА Л. Тайгерс - Женщины

История последних встреч

Western Sydney Wanderers Women B
Western Sydney Wanderers Women B
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
Western Sydney Wanderers Women B
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.07.2025
Western Sydney Wanderers Women B
Western Sydney Wanderers Women B
1:5
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
АПИА Л. Тайгерс - Женщины
Обзор

Статистика матча

Атаки
19
32
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
