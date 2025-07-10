10.07.2025
Смотреть онлайн Сидней Олимпик ФК - Женщины - Иллавара Стингрэйс - Женщины 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Олимпик ФК - Женщины — Иллавара Стингрэйс - Женщины, 18 тур . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Олимпик ФК - Женщины
44'
56'
Завершен
2 : 3
10 июля 2025
Иллавара Стингрэйс - Женщины
23'
30'
71'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
2'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
2'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
21'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
22'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
23'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - 1-ый Гол
30'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
30'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - 2-ой Гол
34'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
34'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
44'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - 3-ий Гол
45+1'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
56'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - 4-ый Гол
68'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
71'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - 5-ый Гол
74'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
90'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
90'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
90'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
Превью матча Сидней Олимпик ФК - Женщины — Иллавара Стингрэйс - Женщины
Статистика матча
Атаки
69
59
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу