10.07.2025

Смотреть онлайн Сидней Олимпик ФК - Женщины - Иллавара Стингрэйс - Женщины 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Олимпик ФК - ЖенщиныИллавара Стингрэйс - Женщины, 18 тур . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Олимпик ФК - Женщины
44'
56'
Завершен
2 : 3
10 июля 2025
Иллавара Стингрэйс - Женщины
23'
30'
71'
Иллавара Стингрэйс - Женщины icon
23'
Иллавара Стингрэйс - Женщины icon
30'
Сидней Олимпик ФК - Женщины icon
44'
Счет после первого тайма 1:2
Сидней Олимпик ФК - Женщины icon
56'
Иллавара Стингрэйс - Женщины icon
71'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
2'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
21'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
22'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
23'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - 1-ый Гол
30'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
30'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - 2-ой Гол
34'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
34'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
44'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
56'
Сидней Олимпик ФК - Женщины - 4-ый Гол
68'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
71'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - 5-ый Гол
74'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
90'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
90'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
90'
Угловой
Сидней Олимпик ФК - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Сидней Олимпик ФК - Женщины — Иллавара Стингрэйс - Женщины

Статистика матча

Атаки
69
59
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA