26.10.2025

Смотреть онлайн Пайсанду - Аваи 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ПайсандуАваи, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Curuzu. Судить этот матч будет Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.

МСК, 34 тур, Стадион: Estadio da Curuzu
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Пайсанду
Marlon 77'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Аваи
Kevyn Lucas Ramos da Costa 18'
Rebelo 26'
Смотреть онлайн
Жонатан Коста icon
18'
Rebelo - Аваи icon
26'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,4
Marlon icon
77'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Пайсанду - Угловой
18'
Угловой
Аваи - Угловой
18'
Жонатан Коста - 1-ый Гол
20'
Угловой
Аваи - Угловой
26'
Rebelo - 2-ой Гол
34'
Угловой
Аваи - Угловой
44'
Угловой
Аваи - Угловой
45+1'
Угловой
Пайсанду - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,4
52'
Угловой
Пайсанду - Угловой
61'
Угловой
Пайсанду - Угловой
77'
Marlon - 3-ий Гол
85'
Угловой
Пайсанду - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,4

Превью матча Пайсанду — Аваи

Команда Пайсанду в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Аваи, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Пайсанду в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аваи забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Аваи, в том матче сыграли вничью.

Пайсанду Пайсанду
13
Бразилия
Matheus Nogueira
2
Бразилия
Edilson
6
Бразилия
Thalisson
44
Бразилия
Тиаго Хелено
16
Бразилия
Reverson Valuarth Paiva Silva
25
Бразилия
Ronaldo
11
Marlon
20
Бразилия
Denner
8
Бразилия
André
30
Бразилия
Marcelo Henrique Ferreira Junior
26
Wendel Rosas Nogueira Junior
Тренер
Marcio Fernandes Figueiredo
Аваи Аваи
31
Бразилия
Cesar Augusto
63
Бразилия
Marcos
95
Бразилия
Жонатан Коста
14
Бразилия
Eduardo Brock
33
Бразилия
Mario Sergio
98
Бразилия
JP
41
Бразилия
Thayllon Roberth
8
Joao Vitor De souza Martins
10
Бразилия
Маркуиньос
94
Бразилия
Emerson Ramon Bezerra Oliveira
99
Бразилия
Cleber Bomfim
Тренер
Бразилия
Bergantin Vinicius

История последних встреч

Пайсанду
Пайсанду
Аваи
Пайсанду
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.07.2025
Аваи
Аваи
0:0
Пайсанду
Пайсанду
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пайсанду Пайсанду
50%
Аваи Аваи
50%
Атаки
105
75
Угловые
5
4
Фолы
20
15
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
13
8
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (Бразилия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 62 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (4 из 12 матчей) Andre Luiz Skettino Policarpo Bento назначал пенальти

Игры 34 тур
28.10.2025
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Амазонас ФК
Завершен
27.10.2025
Вила
2:2
Ферровиария
Завершен
26.10.2025
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
26.10.2025
Крисиума
1:2
Гояс
Завершен
26.10.2025
Пайсанду
1:2
Аваи
Завершен
25.10.2025
Волта-Редонда
0:1
Коритиба
Завершен
25.10.2025
Атлетик Клуб МГ
0:2
Америка Минейро
Завершен
25.10.2025
Гремио Новоризонтино
1:1
Ботафого
Завершен
