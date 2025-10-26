Смотреть онлайн Пайсанду - Аваи 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Пайсанду — Аваи, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Curuzu. Судить этот матч будет Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.
Превью матча Пайсанду — Аваи
Команда Пайсанду в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Аваи, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Пайсанду в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аваи забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Аваи, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (Бразилия).
За последние 12 матчей судья показал 62 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (4 из 12 матчей) Andre Luiz Skettino Policarpo Bento назначал пенальти