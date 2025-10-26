Превью матча Пайсанду — Аваи

Команда Пайсанду в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Аваи, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Пайсанду в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аваи забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Аваи, в том матче сыграли вничью.