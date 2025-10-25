Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Америка Минейро 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГАмерика Минейро, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joaquim Portugal. Судить этот матч будет Matheus Delgado Candancan.

МСК, 34 тур, Стадион: Estadio Joaquim Portugal
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетик Клуб МГ
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Америка Минейро
Miguelito 60'
Diogo De Oliveira Amaral 74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Miguelito - Америка Минейро icon
60'
Diogo De Oliveira Amaral icon
74'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
2'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
7'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
8'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
14'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
43'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
44'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
45+2'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
60'
Miguelito - 1-ый Гол
74'
Diogo De Oliveira Amaral - 2-ой Гол
80'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
88'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
90+5'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,4

Превью матча Атлетик Клуб МГ — Америка Минейро

Команда Атлетик Клуб МГ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-15. Команда Америка Минейро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Атлетик Клуб МГ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Америка Минейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды Америка Минейро, в том матче победу одержали гостьи.

Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
31
Бразилия
Adriel
43
Бразилия
Marcelo
4
Бразилия
Sidimar
13
Бразилия
Jhonatan Paulo Da Silva
2
Бразилия
Douglas da Silva Santos
38
Бразилия
Sandry Santos
55
Парагвай
Fernando Martinez
6
Бразилия
Yuri
7
Бразилия
Welinton
21
Португалия
Роналдо Таварес
19
Бразилия
Arnaldo Francisco da Costa Neto
Тренер
Португалия
Rui Duarte
Америка Минейро Америка Минейро
1
Бразилия
Густаво
18
Бразилия
Julio Cesar
45
Бразилия
Ricardo Silva
2
Бразилия
emerson santos
3
Бразилия
Lucao
29
Бразилия
Paulo Ricardo Alves Ibelli
40
Бразилия
Yago Souza de Santana
15
Бразилия
Kaua Diniz Rocha
8
Felipe Amaral Casarin Damasceno
69
Бразилия
Thauan Willians Jesus Silva
9
Бразилия
Виллиан
Тренер
Бразилия
Алберто Валентин

История последних встреч

Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
Америка Минейро
Атлетик Клуб МГ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.07.2025
Америка Минейро
Америка Минейро
0:1
Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
53%
Америка Минейро Америка Минейро
47%
Атаки
78
85
Угловые
7
4
Фолы
13
14
Удары (всего)
4
10
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matheus Delgado Candancan (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 22% (4 из 18 матчей) Matheus Delgado Candancan назначал пенальти

Игры 34 тур
28.10.2025
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Амазонас ФК
Завершен
27.10.2025
Вила
2:2
Ферровиария
Завершен
26.10.2025
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
26.10.2025
Крисиума
1:2
Гояс
Завершен
26.10.2025
Пайсанду
1:2
Аваи
Завершен
25.10.2025
Волта-Редонда
0:1
Коритиба
Завершен
25.10.2025
Атлетик Клуб МГ
0:2
Америка Минейро
Завершен
25.10.2025
Гремио Новоризонтино
1:1
Ботафого
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA