Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Америка Минейро 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГ — Америка Минейро, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joaquim Portugal. Судить этот матч будет Matheus Delgado Candancan.
Превью матча Атлетик Клуб МГ — Америка Минейро
Команда Атлетик Клуб МГ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-15. Команда Америка Минейро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Атлетик Клуб МГ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Америка Минейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды Америка Минейро, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matheus Delgado Candancan (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 22% (4 из 18 матчей) Matheus Delgado Candancan назначал пенальти