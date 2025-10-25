Превью матча Атлетик Клуб МГ — Америка Минейро

Команда Атлетик Клуб МГ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-15. Команда Америка Минейро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Атлетик Клуб МГ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Америка Минейро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды Америка Минейро, в том матче победу одержали гостьи.