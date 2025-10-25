Смотреть онлайн Гремио Новоризонтино - Ботафого 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Гремио Новоризонтино — Ботафого, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе. Судить этот матч будет Joao Vitor Gobi.
Превью матча Гремио Новоризонтино — Ботафого
Команда Гремио Новоризонтино в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-16. Команда Гремио Новоризонтино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ботафого забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Ботафого, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joao Vitor Gobi (Бразилия).
За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Joao Vitor Gobi назначал пенальти