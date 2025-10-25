Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Гремио Новоризонтино - Ботафого 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Гремио НоворизонтиноБотафого, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе. Судить этот матч будет Joao Vitor Gobi.

МСК, 34 тур, Стадион: Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Гремио Новоризонтино
Tavinho 69'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Ботафого
Guilherme Queiroz 81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Tavinho - Novorizontino icon
69'
Guilherme Queiroz icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Ботафого - Угловой
21'
Угловой
Novorizontino - Угловой
40'
Угловой
Novorizontino - Угловой
41'
Угловой
Novorizontino - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
48'
Угловой
Ботафого - Угловой
69'
Tavinho - 1-ый Гол
77'
Угловой
Ботафого - Угловой
81'
Guilherme Queiroz - 2-ой Гол забит с передачи Gabriel de Sousa Barros
88'
Угловой
Novorizontino - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча Гремио Новоризонтино — Ботафого

Команда Гремио Новоризонтино в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-16. Команда Гремио Новоризонтино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ботафого забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Ботафого, в том матче сыграли вничью.

Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
1
Бразилия
Айртон
2
Бразилия
Родриго Соарес
37
Бразилия
Сезар
4
Бразилия
Patrick Marcos de Sousa Freitas
77
Беларусь
Mayk Van Van
6
Япония
Luis Felipe Oyama
47
Бразилия
Fabio Matheus
17
Бразилия
Bruno José
10
Бразилия
Matheus Frizzo
30
Бразилия
Waguininho
11
Бразилия
Robson
Тренер
Бразилия
Эндерсон Морейра
Ботафого Ботафого
1
Бразилия
Victor Souza
2
Бразилия
Wallison
3
Бразилия
Ericson
4
Бразилия
Gustavo Vilar dos Santos
6
Аргентина
Gabriel Risso
8
Бразилия
Уэсли
5
Бразилия
Bispo
7
Gabriel de Sousa Barros
10
Аргентина
Alejo Dramisino
11
Бразилия
Jefferson Nem
9
Бразилия
Guilherme Queiroz
Тренер
Бразилия
Арджел Фукс

История последних встреч

Гремио Новоризонтино
Гремио Новоризонтино
Ботафого
Гремио Новоризонтино
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.07.2025
Ботафого
Ботафого
0:0
Гремио Новоризонтино
Гремио Новоризонтино
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
60%
Ботафого Ботафого
40%
Атаки
121
69
Угловые
4
3
Фолы
8
13
Удары (всего)
25
8
Удары мимо ворот
22
2
Удары в створ ворот
7
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joao Vitor Gobi (Бразилия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Joao Vitor Gobi назначал пенальти

Игры 34 тур
28.10.2025
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Амазонас ФК
Завершен
27.10.2025
Вила
2:2
Ферровиария
Завершен
26.10.2025
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
26.10.2025
Крисиума
1:2
Гояс
Завершен
26.10.2025
Пайсанду
1:2
Аваи
Завершен
25.10.2025
Волта-Редонда
0:1
Коритиба
Завершен
25.10.2025
Атлетик Клуб МГ
0:2
Америка Минейро
Завершен
25.10.2025
Гремио Новоризонтино
1:1
Ботафого
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA