Превью матча Гремио Новоризонтино — Ботафого

Команда Гремио Новоризонтино в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-10. Команда Ботафого, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-16. Команда Гремио Новоризонтино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ботафого забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Ботафого, в том матче сыграли вничью.