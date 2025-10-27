Смотреть онлайн Вила - Ферровиария 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Вила — Ферровиария, 34 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Marcelo De Lima Henrique.
Превью матча Вила — Ферровиария
Команда Вила в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Ферровиария, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Вила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ферровиария забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Ферровиария, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcelo De Lima Henrique (Бразилия).
За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 50% (5 из 10 матчей) Marcelo De Lima Henrique назначал пенальти