Превью матча Вила — Ферровиария

Команда Вила в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Ферровиария, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Вила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ферровиария забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Ферровиария, в том матче победу одержали гостьи.