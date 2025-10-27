Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Вила - Ферровиария 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ВилаФерровиария, 34 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Marcelo De Lima Henrique.

МСК, 34 тур, Стадион: Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Вила
Tiago 34'
Luis Felipe 43'
Завершен
2 : 2
27 октября 2025
Ферровиария
Juninho 45+1'
Carlos Henrique De Moura Brito 66'
Tiago icon
34'
Luis Felipe icon
43'
Juninho - Ferroviaria icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Carlos Henrique De Moura Brito icon
66'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Вила - Угловой
33'
Угловой
Вила - Угловой
34'
Угловой
Вила - Угловой
34'
Угловой
Вила - Угловой
34'
Tiago - 1-ый Гол
43'
Luis Felipe - 2-ой Гол
45+1'
Juninho - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
57'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
66'
Carlos Henrique De Moura Brito - 4-ый Гол
81'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
90'
Угловой
Вила - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2

Превью матча Вила — Ферровиария

Команда Вила в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Ферровиария, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Вила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ферровиария забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Ферровиария, в том матче победу одержали гостьи.

Вила Вила
99
Бразилия
Hedhe Halls Rocha de Souza
22
Thalys
3
Бразилия
Tiago
4
Бразилия
Pedro Henrique de Oliveira Romano
2
Бразилия
Elias
27
Бразилия
Igor
5
Joao Pedro Vieira
10
Бразилия
Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos
29
Бразилия
Junior Todinho
20
Бразилия
Bruno Pereira Mendes
7
Бразилия
Andre Luis
Тренер
Бразилия
Жоржиньо
Ферровиария Ферровиария
41
Бразилия
Junior
2
Бразилия
Lucas Rodrigues
44
Бразилия
Maycon
22
Бразилия
Рональдо
31
Бразилия
Ze Mario
8
Бразилия
Alencar
5
Бразилия
Ricardinho
77
Бразилия
Juninho
10
Fabricio Daniel De Souza
92
Carlos Henrique De Moura Brito
35
Бразилия
Netinho
Тренер
Бразилия
Клаудинье Оливейра

История последних встреч

Вила
Вила
Ферровиария
Вила
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.07.2025
Ферровиария
Ферровиария
1:3
Вила
Вила
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вила Вила
59%
Ферровиария Ферровиария
41%
Атаки
104
66
Угловые
5
2
Фолы
12
17
Удары (всего)
13
10
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
8
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcelo De Lima Henrique (Бразилия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (5 из 10 матчей) Marcelo De Lima Henrique назначал пенальти

Игры 34 тур
28.10.2025
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Амазонас ФК
Завершен
27.10.2025
Вила
2:2
Ферровиария
Завершен
26.10.2025
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
26.10.2025
Крисиума
1:2
Гояс
Завершен
26.10.2025
Пайсанду
1:2
Аваи
Завершен
25.10.2025
Волта-Редонда
0:1
Коритиба
Завершен
25.10.2025
Атлетик Клуб МГ
0:2
Америка Минейро
Завершен
25.10.2025
Гремио Новоризонтино
1:1
Ботафого
Завершен
Комментарии к матчу
