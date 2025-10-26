Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Крисиума - Гояс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КрисиумаГояс, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Heriberto Hülse. Судить этот матч будет Wagner do Nascimento Magalhaes.

МСК, 34 тур, Стадион: Estádio Heriberto Hülse
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Крисиума
Rodrigo Fagundes De Freitas 45'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Гояс
Matheus Salustiano 9'
Rodrigo Fagundes De Freitas 64'
Смотреть онлайн
Matheus Salustiano icon
9'
Rodrigo Fagundes De Freitas icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Гонцало Фрейтас icon
64'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Гояс - Угловой
9'
Matheus Salustiano - 1-ый Гол
24'
Угловой
Крисиума - Угловой
26'
Угловой
Крисиума - Угловой
40'
Угловой
Гояс - Угловой
45'
Угловой
Крисиума - Угловой
45'
Rodrigo Fagundes De Freitas - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Крисиума - Угловой
64'
Угловой
Гояс - Угловой
64'
Гонцало Фрейтас - 3-ий Гол
80'
Угловой
Крисиума - Угловой
85'
Угловой
Крисиума - Угловой
85'
Угловой
Крисиума - Угловой
90+9'
Угловой
Крисиума - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Крисиума — Гояс

Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Гояс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Крисиума в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гояс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Гояс, в том матче сыграли вничью.

Крисиума Крисиума
1
Бразилия
Alisson
6
Бразилия
Marcinho
3
Бразилия
Rodrigo Fagundes De Freitas
4
Бразилия
Luciano Castan
76
Бразилия
Filipinho
5
Бразилия
Trindade
18
Бразилия
Leonardo Naldi de Matos
10
Бразилия
Jhonata Robert
20
Бразилия
Jean Carlos Vicente
77
Бразилия
Diego
9
Бразилия
Nicolas Godinho Johann
Тренер
Бразилия
Эдуардо Баптиста
Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
91
Бразилия
Brayann Brito Bautista
3
Бразилия
Luiz Felipe
14
Бразилия
Лукас Рибейро
36
Бразилия
Лукаш Ловат
5
Уругвай
Гонцало Фрейтас
8
Бразилия
Rafael Gava
11
Бразилия
Welliton Silva de Azevedo Matheus
28
Бразилия
Adilson Juninho
7
Бразилия
Jaja Silva
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
Тренер
Бразилия
Фабио Кариле

История последних встреч

Крисиума
Крисиума
Гояс
Крисиума
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.07.2025
Гояс
Гояс
1:1
Крисиума
Крисиума
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Крисиума Крисиума
67%
Гояс Гояс
33%
Атаки
108
67
Угловые
8
3
Фолы
12
10
Удары (всего)
14
9
Удары мимо ворот
19
7
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wagner do Nascimento Magalhaes (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (6 из 14 матчей) Wagner do Nascimento Magalhaes назначал пенальти

