Смотреть онлайн Крисиума - Гояс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Крисиума — Гояс, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Heriberto Hülse. Судить этот матч будет Wagner do Nascimento Magalhaes.
Превью матча Крисиума — Гояс
Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Гояс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Крисиума в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гояс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Гояс, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wagner do Nascimento Magalhaes (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 43% (6 из 14 матчей) Wagner do Nascimento Magalhaes назначал пенальти