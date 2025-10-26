Превью матча Крисиума — Гояс

Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Гояс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Крисиума в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гояс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Гояс, в том матче сыграли вничью.