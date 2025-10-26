Смотреть онлайн КРБ - Атлетико Гоияниенсе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: КРБ — Атлетико Гоияниенсе, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.
Превью матча КРБ — Атлетико Гоияниенсе
Команда КРБ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Атлетико Гоияниенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-7. Команда КРБ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Гоияниенсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды Атлетико Гоияниенсе, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).
За последние 12 матчей судья показал 62 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 25% (3 из 12 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти