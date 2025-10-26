Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн КРБ - Атлетико Гоияниенсе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КРБАтлетико Гоияниенсе, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле. Судить этот матч будет Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho.

МСК, 34 тур, Стадион: Реи Пеле
Чемпионат Бразилии - Серия Б
КРБ
Giovanni 76'
Douglas Baggio 90'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Атлетико Гоияниенсе
Lele 45+1'
Смотреть онлайн
Lele - Атлетико Гоияниенсе icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Giovanni icon
76'
Douglas Baggio icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
41'
Угловой
КРБ - Угловой
42'
Угловой
КРБ - Угловой
44'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
45+1'
Lele - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
53'
Угловой
КРБ - Угловой
64'
Угловой
КРБ - Угловой
76'
Giovanni - 2-ой Гол
88'
Угловой
КРБ - Угловой
90'
Douglas Baggio - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
КРБ - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2

Превью матча КРБ — Атлетико Гоияниенсе

Команда КРБ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Атлетико Гоияниенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-7. Команда КРБ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Гоияниенсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды Атлетико Гоияниенсе, в том матче победу одержали хозяева.

КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
44
Бразилия
Henri
27
Бразилия
Fabio Alemao
77
Бразилия
Леонардо Де Кампос
21
Crystopher Ribeiro Oliveira
22
Бразилия
Higor Meritao
17
Бразилия
Thiago Fernandes
10
Бразилия
Daniel
97
Бразилия
Dada
28
Бразилия
Mikael
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока
Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
1
Бразилия
Пауло Витор
2
Бразилия
Valdir
3
Бразилия
Tito
4
Бразилия
Adriano Martins Da Fonseca
6
Бразилия
Guilherme Romao
5
Бразилия
Ronald Cardoso Falkoski
8
Бразилия
Ariel
7
Бразилия
Talisson de Almeida
10
Бразилия
Robert Conceicao
11
Уругвай
Federico Martinez
9
Бразилия
Lele
Тренер
Бразилия
Lacerda

История последних встреч

КРБ
КРБ
Атлетико Гоияниенсе
КРБ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.07.2025
Атлетико Гоияниенсе
Атлетико Гоияниенсе
2:1
КРБ
КРБ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КРБ КРБ
63%
Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
37%
Атаки
89
77
Угловые
6
1
Фолы
9
6
Удары (всего)
12
4
Удары мимо ворот
18
7
Удары в створ ворот
8
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 62 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 25% (3 из 12 матчей) Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho назначал пенальти

Игры 34 тур
28.10.2025
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Амазонас ФК
Завершен
27.10.2025
Вила
2:2
Ферровиария
Завершен
26.10.2025
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
26.10.2025
Крисиума
1:2
Гояс
Завершен
26.10.2025
Пайсанду
1:2
Аваи
Завершен
25.10.2025
Волта-Редонда
0:1
Коритиба
Завершен
25.10.2025
Атлетик Клуб МГ
0:2
Америка Минейро
Завершен
25.10.2025
Гремио Новоризонтино
1:1
Ботафого
Завершен
Комментарии к матчу
