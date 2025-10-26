Превью матча КРБ — Атлетико Гоияниенсе

Команда КРБ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Атлетико Гоияниенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-7. Команда КРБ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Гоияниенсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды Атлетико Гоияниенсе, в том матче победу одержали хозяева.