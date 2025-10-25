Смотреть онлайн Волта-Редонда - Коритиба 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Волта-Редонда — Коритиба, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра. Судить этот матч будет Afro Rocha De Carvalho Filho.
Превью матча Волта-Редонда — Коритиба
Команда Волта-Редонда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Коритиба, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-4. Команда Волта-Редонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коритиба забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Коритиба, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Afro Rocha De Carvalho Filho (Бразилия).
За последние 15 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 13% (2 из 15 матчей) Afro Rocha De Carvalho Filho назначал пенальти