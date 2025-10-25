Превью матча Волта-Редонда — Коритиба

Команда Волта-Редонда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Коритиба, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-4. Команда Волта-Редонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коритиба забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Коритиба, в том матче победу одержали хозяева.