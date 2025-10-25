Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Волта-Редонда - Коритиба 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Волта-РедондаКоритиба, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра. Судить этот матч будет Afro Rocha De Carvalho Filho.

МСК, 34 тур, Стадион: Раулино де Оливейра
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Волта-Редонда
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Коритиба
Maximo 45+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Maximo - Коритиба icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,4
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
45+1'
Maximo - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
65'
Угловой
Коритиба - Угловой
68'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
72'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
78'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
83'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
90+6'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,4

Превью матча Волта-Редонда — Коритиба

Команда Волта-Редонда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Коритиба, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-4. Команда Волта-Редонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коритиба забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Коритиба, в том матче победу одержали хозяева.

Волта-Редонда Волта-Редонда
33
Бразилия
Jefferson Da Silva Paulino
13
Бразилия
Jhonny Cardinoti Pedro
19
Igor Morais Carvalho
26
Бразилия
Caio Roque
28
Бразилия
Andre
15
Бразилия
Lucas Adell
5
Бразилия
Bruno Sergio Jaime
11
Бразилия
Marcos Vinicius Silvestre Gaspar
16
Бразилия
Rai
20
Бразилия
Marcos Vinicius da Silva
17
Бразилия
Vitinho
Тренер
Бразилия
Рожерио Де Альбукерке Корреа
Коритиба Коритиба
1
Pedro Luccas Morisco da Silva
20
Бразилия
Alex Silva
3
Бразилия
Майкон
55
Бразилия
Jacy Maranhao
26
Бразилия
Bruno Melo
70
Бразилия
Wallisson
19
Колумбия
Sebastian Gomez
10
Португалия
Жосуэ
77
Бразилия
Юрий
25
Бразилия
Clayson
49
Бразилия
Деллаторре
Тренер
Бразилия
Моцарт

История последних встреч

Волта-Редонда
Волта-Редонда
Коритиба
Волта-Редонда
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.07.2025
Коритиба
Коритиба
2:0
Волта-Редонда
Волта-Редонда
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Волта-Редонда Волта-Редонда
57%
Коритиба Коритиба
43%
Атаки
101
76
Угловые
6
1
Фолы
10
5
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
13
9
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Afro Rocha De Carvalho Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 13% (2 из 15 матчей) Afro Rocha De Carvalho Filho назначал пенальти

Игры 34 тур
28.10.2025
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Амазонас ФК
Завершен
27.10.2025
Вила
2:2
Ферровиария
Завершен
26.10.2025
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Завершен
26.10.2025
Крисиума
1:2
Гояс
Завершен
26.10.2025
Пайсанду
1:2
Аваи
Завершен
25.10.2025
Волта-Редонда
0:1
Коритиба
Завершен
25.10.2025
Атлетик Клуб МГ
0:2
Америка Минейро
Завершен
25.10.2025
Гремио Новоризонтино
1:1
Ботафого
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA