Смотреть онлайн КФ Беса Пеже - ФК Лириа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: КФ Беса Пеже — ФК Лириа, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Shahin Haxhiislami.
Превью матча КФ Беса Пеже — ФК Лириа
Команда КФ Беса Пеже в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-13. Команда ФК Лириа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-8. Команда КФ Беса Пеже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Лириа забивает 1, пропускает 1.