Превью матча КФ Беса Пеже — ФК Лириа

Команда КФ Беса Пеже в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-13. Команда ФК Лириа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-8. Команда КФ Беса Пеже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Лириа забивает 1, пропускает 1.