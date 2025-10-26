Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн КФ Беса Пеже - ФК Лириа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КосовоКосово - 1-й дивизион: КФ Беса ПежеФК Лириа, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Shahin Haxhiislami.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadiumi Shahin Haxhiislami
Косово - 1-й дивизион
КФ Беса Пеже
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
ФК Лириа
Превью матча КФ Беса Пеже — ФК Лириа

Команда КФ Беса Пеже в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-13. Команда ФК Лириа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-8. Команда КФ Беса Пеже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Лириа забивает 1, пропускает 1.

Игры 14 тур
26.10.2025
КФ Беса Пеже
1:3
ФК Лириа
Завершен
26.10.2025
Истогу
0:1
Фероникели
Завершен
26.10.2025
FC Prizreni
0:1
Вуштрриа
Завершен
26.10.2025
FC Suhareka
0:1
KF Dinamo Ferizaj
Завершен
26.10.2025
Трепча
5:1
КФ 2 Коррику
Завершен
26.10.2025
Трепча Митровица
0:0
Кек-У
Завершен
26.10.2025
Веллазними
1:0
KF Tefik Canga
Завершен
25.10.2025
Рамиз Садику
1:0
Вьоса
Завершен
