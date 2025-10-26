Смотреть онлайн Трепча - КФ 2 Коррику 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: Трепча — КФ 2 Коррику, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Riza Lushta Stadium.
Превью матча Трепча — КФ 2 Коррику
Команда Трепча в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Трепча, в том матче победу одержали гостьи.