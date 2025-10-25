Смотреть онлайн Рамиз Садику - Вьоса 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: Рамиз Садику — Вьоса, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ramiz Sadiku Stadium.
Превью матча Рамиз Садику — Вьоса
Команда Рамиз Садику в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-9. Команда Вьоса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-16. Команда Рамиз Садику в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вьоса забивает 1, пропускает 2.