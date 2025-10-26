Смотреть онлайн Трепча Митровица - Кек-У 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: Трепча Митровица — Кек-У, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympic Stadium Adem Jashari.
Превью матча Трепча Митровица — Кек-У
Команда Трепча Митровица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Кек-У, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-12. Команда Трепча Митровица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кек-У забивает 1, пропускает 1.