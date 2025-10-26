Превью матча Трепча Митровица — Кек-У

Команда Трепча Митровица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Кек-У, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-12. Команда Трепча Митровица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кек-У забивает 1, пропускает 1.