Смотреть онлайн Истогу - Фероникели 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: Истогу — Фероникели, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Demush Mavraj Stadium.
Превью матча Истогу — Фероникели
Команда Истогу в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-20. Команда Фероникели, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Истогу в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фероникели забивает 1, пропускает 1.