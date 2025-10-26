Смотреть онлайн Веллазними - KF Tefik Canga 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: Веллазними — KF Tefik Canga, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе City Stadium.
Превью матча Веллазними — KF Tefik Canga
Команда Веллазними в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда KF Tefik Canga, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда Веллазними в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. KF Tefik Canga забивает 2, пропускает 1.