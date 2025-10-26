Превью матча FC Suhareka — KF Dinamo Ferizaj

Команда FC Suhareka в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-13. Команда KF Dinamo Ferizaj, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда FC Suhareka в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. KF Dinamo Ferizaj забивает 2, пропускает 1.