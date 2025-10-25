Превью матча Реал Сарагоса II — СД Логронес

Команда Реал Сарагоса II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда СД Логронес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Реал Сарагоса II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СД Логронес забивает 1, пропускает 1.