25.10.2025

Смотреть онлайн Реал Сарагоса II - СД Логронес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 2: Реал Сарагоса IIСД Логронес, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла-Ромареда.

МСК, 8 тур, Стадион: Ла-Ромареда
Spain Segunda Division RFEF Group 2
Реал Сарагоса II
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
СД Логронес
77'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
СД Логронес icon
77'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Deportivo Aragon - Угловой
3'
Угловой
Deportivo Aragon - Угловой
15'
Угловой
СД Логронес - Угловой
17'
Угловой
СД Логронес - Угловой
41'
Угловой
Deportivo Aragon - Угловой
45+2'
Угловой
Deportivo Aragon - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
СД Логронес - Угловой
66'
Угловой
СД Логронес - Угловой
72'
Угловой
Deportivo Aragon - Угловой
77'
СД Логронес - 1-ый Гол
90+4'
Угловой
Deportivo Aragon - Угловой
90+6'
Угловой
СД Логронес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Реал Сарагоса II — СД Логронес

Команда Реал Сарагоса II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда СД Логронес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Реал Сарагоса II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СД Логронес забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II
50%
СД Логронес СД Логронес
50%
Атаки
76
82
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
4
Игры 8 тур
26.10.2025
Сестао Ривер
1:0
КД Эбро
Завершен
26.10.2025
Альфаро
0:3
Алавес II
Завершен
26.10.2025
КД Баскония
2:0
Наксара
Завершен
25.10.2025
Логроньес
1:2
Туделано
Завершен
25.10.2025
Eibar B
0:1
Реал Унион
Завершен
25.10.2025
Утебо
3:1
Аморебьета
Завершен
25.10.2025
Герника
1:0
Эжеа
Завершен
25.10.2025
Реал Сарагоса II
0:1
СД Логронес
Завершен
Комментарии к матчу
