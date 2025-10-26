Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Альфаро - Алавес II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 2: АльфароАлавес II, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Molineta.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio La Molineta
Spain Segunda Division RFEF Group 2
Альфаро
10'
12'
31'
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Алавес II
Смотреть онлайн
CD Alaves B icon
10'
CD Alaves B icon
12'
CD Alaves B icon
31'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
10'
CD Alaves B - 1-ый Гол
12'
CD Alaves B - 2-ой Гол
23'
Угловой
Альфаро - Угловой
23'
Угловой
Альфаро - Угловой
31'
CD Alaves B - 3-ий Гол
33'
Угловой
Альфаро - Угловой
34'
Угловой
Альфаро - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
54'
Угловой
Альфаро - Угловой
72'
Угловой
Альфаро - Угловой
86'
Угловой
Альфаро - Угловой
90+1'
Угловой
Альфаро - Угловой
90+2'
Угловой
Альфаро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Альфаро — Алавес II

Команда Альфаро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11. Команда Алавес II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-5. Команда Альфаро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Алавес II забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Альфаро Альфаро
62%
Алавес II Алавес II
38%
Атаки
108
93
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
6
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Сестао Ривер
1:0
КД Эбро
Завершен
26.10.2025
Альфаро
0:3
Алавес II
Завершен
26.10.2025
КД Баскония
2:0
Наксара
Завершен
25.10.2025
Логроньес
1:2
Туделано
Завершен
25.10.2025
Eibar B
0:1
Реал Унион
Завершен
25.10.2025
Утебо
3:1
Аморебьета
Завершен
25.10.2025
Герника
1:0
Эжеа
Завершен
25.10.2025
Реал Сарагоса II
0:1
СД Логронес
Завершен
Комментарии к матчу
