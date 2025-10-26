Смотреть онлайн Альфаро - Алавес II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2: Альфаро — Алавес II, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Molineta.
Превью матча Альфаро — Алавес II
Команда Альфаро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-11. Команда Алавес II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-5. Команда Альфаро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Алавес II забивает 1, пропускает 1.