Смотреть онлайн Сестао Ривер - КД Эбро 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2: Сестао Ривер — КД Эбро, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Las Llanas.
Превью матча Сестао Ривер — КД Эбро
Команда Сестао Ривер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда КД Эбро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Сестао Ривер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Эбро забивает 1, пропускает 1.