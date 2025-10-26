Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сестао Ривер - КД Эбро 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 2: Сестао РиверКД Эбро, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Las Llanas.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Las Llanas
Spain Segunda Division RFEF Group 2
Сестао Ривер
63'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
КД Эбро
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Сестао Ривер icon
63'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
CD КД Эбро - Угловой
32'
Угловой
CD КД Эбро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
CD КД Эбро - Угловой
63'
Сестао Ривер - 1-ый Гол
85'
Угловой
Сестао Ривер - Угловой
90+2'
Угловой
CD КД Эбро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Сестао Ривер — КД Эбро

Команда Сестао Ривер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда КД Эбро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Сестао Ривер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Эбро забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сестао Ривер Сестао Ривер
54%
КД Эбро КД Эбро
46%
Атаки
118
127
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
3
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Сестао Ривер
1:0
КД Эбро
Завершен
26.10.2025
Альфаро
0:3
Алавес II
Завершен
26.10.2025
КД Баскония
2:0
Наксара
Завершен
25.10.2025
Логроньес
1:2
Туделано
Завершен
25.10.2025
Eibar B
0:1
Реал Унион
Завершен
25.10.2025
Утебо
3:1
Аморебьета
Завершен
25.10.2025
Герника
1:0
Эжеа
Завершен
25.10.2025
Реал Сарагоса II
0:1
СД Логронес
Завершен
Комментарии к матчу
