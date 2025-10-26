Превью матча Сестао Ривер — КД Эбро

Команда Сестао Ривер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда КД Эбро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Сестао Ривер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Эбро забивает 1, пропускает 1.