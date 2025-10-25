Смотреть онлайн Eibar B - Реал Унион 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2: Eibar B — Реал Унион, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Eibar B — Реал Унион
Команда Eibar B в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-9. Команда Реал Унион, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-11. Команда Eibar B в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Унион забивает 1, пропускает 1.