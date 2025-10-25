Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Eibar B - Реал Унион 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 2: Eibar BРеал Унион, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Spain Segunda Division RFEF Group 2
Eibar B
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Реал Унион
73'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Реал Унион icon
73'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Реал Унион - Угловой
16'
Угловой
Eibar B - Угловой
28'
Угловой
Eibar B - Угловой
29'
Угловой
Eibar B - Угловой
40'
Угловой
Реал Унион - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Реал Унион - Угловой
66'
Угловой
Eibar B - Угловой
72'
Угловой
Реал Унион - Угловой
73'
Реал Унион - 1-ый Гол
82'
Угловой
Eibar B - Угловой
86'
Угловой
Eibar B - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Eibar B — Реал Унион

Команда Eibar B в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-9. Команда Реал Унион, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-11. Команда Eibar B в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реал Унион забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Eibar B Eibar B
56%
Реал Унион Реал Унион
44%
Атаки
111
87
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
1
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Сестао Ривер
1:0
КД Эбро
Завершен
26.10.2025
Альфаро
0:3
Алавес II
Завершен
26.10.2025
КД Баскония
2:0
Наксара
Завершен
25.10.2025
Логроньес
1:2
Туделано
Завершен
25.10.2025
Eibar B
0:1
Реал Унион
Завершен
25.10.2025
Утебо
3:1
Аморебьета
Завершен
25.10.2025
Герника
1:0
Эжеа
Завершен
25.10.2025
Реал Сарагоса II
0:1
СД Логронес
Завершен
Комментарии к матчу
