25.10.2025

Смотреть онлайн Логроньес - Туделано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 2: ЛогроньесТуделано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Лас Гаунас.

МСК, 8 тур, Стадион: Эстадио Лас Гаунас
Spain Segunda Division RFEF Group 2
Логроньес
90+4'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Туделано
41'
58'
Смотреть онлайн
Туделано icon
41'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Туделано icon
58'
Логроньес icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Логроньес - Угловой
4'
Угловой
Логроньес - Угловой
10'
Угловой
Туделано - Угловой
21'
Угловой
Логроньес - Угловой
25'
Угловой
Туделано - Угловой
31'
Угловой
Туделано - Угловой
34'
Угловой
Логроньес - Угловой
41'
Туделано - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
54'
Угловой
Логроньес - Угловой
54'
Угловой
Логроньес - Угловой
58'
Туделано - 2-ой Гол
64'
Угловой
Логроньес - Угловой
81'
Угловой
Логроньес - Угловой
83'
Угловой
Логроньес - Угловой
89'
Угловой
Туделано - Угловой
90+4'
Логроньес - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2

Превью матча Логроньес — Туделано

Команда Логроньес в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Туделано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-2. Команда Логроньес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Туделано забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Логроньес Логроньес
50%
Туделано Туделано
50%
Атаки
83
76
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
5
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Сестао Ривер
1:0
КД Эбро
Завершен
26.10.2025
Альфаро
0:3
Алавес II
Завершен
26.10.2025
КД Баскония
2:0
Наксара
Завершен
25.10.2025
Логроньес
1:2
Туделано
Завершен
25.10.2025
Eibar B
0:1
Реал Унион
Завершен
25.10.2025
Утебо
3:1
Аморебьета
Завершен
25.10.2025
Герника
1:0
Эжеа
Завершен
25.10.2025
Реал Сарагоса II
0:1
СД Логронес
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA