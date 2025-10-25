Смотреть онлайн Логроньес - Туделано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2: Логроньес — Туделано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Лас Гаунас.
Превью матча Логроньес — Туделано
Команда Логроньес в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Туделано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-2. Команда Логроньес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Туделано забивает 1, пропускает 0.