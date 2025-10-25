Смотреть онлайн Утебо - Аморебьета 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2: Утебо — Аморебьета, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Santa Ana.
Превью матча Утебо — Аморебьета
Команда Утебо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-8. Команда Аморебьета, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Утебо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аморебьета забивает 1, пропускает 1.