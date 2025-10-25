Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Утебо - Аморебьета 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 2: УтебоАморебьета, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Santa Ana.

МСК, 8 тур, Стадион: Campo Santa Ana
Spain Segunda Division RFEF Group 2
Утебо
7'
12'
25'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Аморебьета
45+2'
Смотреть онлайн
Утебо icon
7'
Утебо icon
12'
Утебо icon
25'
Аморебьета icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,3
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Утебо - 1-ый Гол
12'
Утебо - 2-ой Гол
25'
Утебо - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Аморебьета - Угловой
45+2'
Аморебьета - 4-ый Гол
45+5'
Угловой
Аморебьета - Угловой
Счет после первого тайма 3:1 : 3,3
49'
Угловой
Утебо - Угловой
50'
Угловой
Утебо - Угловой
55'
Угловой
Аморебьета - Угловой
63'
Угловой
Аморебьета - Угловой
74'
Угловой
Аморебьета - Угловой
85'
Угловой
Аморебьета - Угловой
90+3'
Угловой
Аморебьета - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,3

Превью матча Утебо — Аморебьета

Команда Утебо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-8. Команда Аморебьета, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Утебо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аморебьета забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Утебо Утебо
50%
Аморебьета Аморебьета
50%
Атаки
60
70
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
5
6
Игры 8 тур
26.10.2025
Сестао Ривер
1:0
КД Эбро
Завершен
26.10.2025
Альфаро
0:3
Алавес II
Завершен
26.10.2025
КД Баскония
2:0
Наксара
Завершен
25.10.2025
Логроньес
1:2
Туделано
Завершен
25.10.2025
Eibar B
0:1
Реал Унион
Завершен
25.10.2025
Утебо
3:1
Аморебьета
Завершен
25.10.2025
Герника
1:0
Эжеа
Завершен
25.10.2025
Реал Сарагоса II
0:1
СД Логронес
Завершен
Комментарии к матчу
