Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 2 : Герника — Эжеа , 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Urbieta .

Превью матча Герника — Эжеа

Команда Герника в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-6. Команда Эжеа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-8. Команда Герника в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Эжеа забивает 0, пропускает 1.