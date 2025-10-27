Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Мелгар - Хуанкайо 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: МелгарХуанкайо, 16 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de la UNSA. Судить этот матч будет Víctor Cori.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio de la UNSA
Peru Liga 1
Мелгар
Bernardo Cuesta 36'
Alec Deneumostier 54'
Завершен
2 : 0
27 октября 2025
Хуанкайо
Bernardo Cuesta icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Alec Deneumostier icon
54'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Мелгар - Угловой
21'
Угловой
Мелгар - Угловой
22'
Угловой
Мелгар - Угловой
36'
Угловой
Мелгар - Угловой
36'
Bernardo Cuesta - 1-ый Гол
41'
Угловой
Мелгар - Угловой
43'
Угловой
Хуанкайо - Угловой
45+1'
Угловой
Мелгар - Угловой
45+3'
Угловой
Мелгар - Угловой
45+3'
Угловой
Мелгар - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Мелгар - Угловой
54'
Угловой
Мелгар - Угловой
54'
Alec Deneumostier - 2-ой Гол
69'
Угловой
Мелгар - Угловой
81'
Угловой
Хуанкайо - Угловой
90+2'
Угловой
Хуанкайо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Мелгар — Хуанкайо

Команда Мелгар в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-9. Команда Хуанкайо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-16. Команда Мелгар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хуанкайо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Хуанкайо, в том матче сыграли вничью.

Мелгар Мелгар
9
Аргентина
Bernardo Cuesta
7
Аргентина
Cristian Bordacahar
6
Аргентина
Leonel Gozalez
18
Уругвай
Nicolas Quagliata
4
Перу
Elias Alejandro Ramos
5
Перу
Alec Deneumostier
14
Перу
Джонни Видалес
15
Аргентина
Horacio Orzan
12
Перу
Карлос Каседа
27
Перу
Nelson Cabanillas
24
Перу
Walter Tandazo
Тренер
Перу
Хуан Рейносо
Хуанкайо Хуанкайо
12
Перу
Angel Zamudio
11
Аргентина
Javier Sanguinetti
2
Перу
Hugo Angeles
26
Перу
Marcelo Gaona
92
Колумбия
Yonatan Murillo
38
Edu Villar
80
Перу
Diego Carabano
8
Перу
Josuee Herrera
22
Перу
Ricardo Salcedo
19
Перу
Ronal Huacca
20
Перу
Johan Madrid
Тренер
Уругвай
Ричард Пеллехеро

История последних встреч

Мелгар
Мелгар
Хуанкайо
Мелгар
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
21.06.2025
Хуанкайо
Хуанкайо
2:2
Мелгар
Мелгар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мелгар Мелгар
70%
Хуанкайо Хуанкайо
30%
Атаки
95
63
Угловые
11
3
Фолы
13
4
Удары (всего)
10
5
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Víctor Cori (Перу).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Víctor Cori назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
