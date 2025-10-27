Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Мелгар — Хуанкайо , 16 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de la UNSA . Судить этот матч будет Víctor Cori .

Превью матча Мелгар — Хуанкайо

Команда Мелгар в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-9. Команда Хуанкайо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-16. Команда Мелгар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хуанкайо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Хуанкайо, в том матче сыграли вничью.