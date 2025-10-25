Смотреть онлайн ФК Аякучо - Реал Гарсиласо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: ФК Аякучо — Реал Гарсиласо, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Cumaná. Судить этот матч будет Jonathan Zamora.
Превью матча ФК Аякучо — Реал Гарсиласо
Команда ФК Аякучо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-16. Команда Реал Гарсиласо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-15. Команда ФК Аякучо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Гарсиласо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Реал Гарсиласо, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jonathan Zamora (Перу).
За последние 5 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 9 красных (в среднем 1.8 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Jonathan Zamora назначал пенальти