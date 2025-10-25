Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Аякучо - Реал Гарсиласо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: ФК АякучоРеал Гарсиласо, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Cumaná. Судить этот матч будет Jonathan Zamora.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Ciudad de Cumaná
Peru Liga 1
ФК Аякучо
Hideyoshi Arakaki 19'
Franco Javier Caballero 25'
Maximiliano Perez 69'
Derlis Orue 90+9'
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Реал Гарсиласо
Ezequiel Naya 77'
Ezequiel Naya 83'
Смотреть онлайн
Hideyoshi Arakaki icon
19'
Franco Javier Caballero icon
25'
Счет после первого тайма 2:0
Maximiliano Perez icon
69'
Ezequiel Naya icon
77'
Ezequiel Naya icon
83'
Derlis Orue icon
90+9'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
19'
Hideyoshi Arakaki - 1-ый Гол
25'
Franco Javier Caballero - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
ФК Аякучо - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
69'
Maximiliano Perez - 3-ий Гол
77'
Ezequiel Naya - 4-ый Гол
83'
Ezequiel Naya - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
ФК Аякучо - Угловой
90+9'
Derlis Orue - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча ФК Аякучо — Реал Гарсиласо

Команда ФК Аякучо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-16. Команда Реал Гарсиласо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-15. Команда ФК Аякучо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Гарсиласо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Реал Гарсиласо, в том матче победу одержали хозяева.

ФК Аякучо ФК Аякучо
22
Венесуэла
Jonathan Bilbao
3
Перу
Manuel Ganoza
88
Перу
Hideyoshi Arakaki
12
Перу
Dylan Caro
77
Колумбия
Juan David Lucumi Cuero
23
Колумбия
Juan David Valencia
29
Перу
Jean Franco Falconi
18
Парагвай
Derlis Orue
99
Аргентина
Franco Javier Caballero
66
Перу
Adrian De la Cruz
8
Перу
Diego Ramirez
Тренер
Аргентина
Sergio Castellanos
Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
22
Перу
Jefferson Portales
16
Аргентина
Карлос Белтран
11
Аргентина
Pablo Erustes
1
Перу
Patrick Zubczuk
23
Перу
Xavi Moreno Layme
8
Аргентина
Nicolas Gomez
18
Перу
Orlando Nunez
13
Перу
Хуан Диего Лохас
14
Перу
Jose Anthony Gallardo
10
Перу
Kevin Sandoval
38
Колумбия
Jose Luis Sinisterra
Тренер
Аргентина
Carlos Bustos

История последних встреч

ФК Аякучо
ФК Аякучо
Реал Гарсиласо
ФК Аякучо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
2:1
ФК Аякучо
ФК Аякучо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Аякучо ФК Аякучо
53%
Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
47%
Атаки
90
63
Угловые
2
0
Фолы
19
8
Удары (всего)
17
2
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
10
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jonathan Zamora (Перу).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 9 красных (в среднем 1.8 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Jonathan Zamora назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
Комментарии к матчу
