Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : ФК Аякучо — Реал Гарсиласо , 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Cumaná . Судить этот матч будет Jonathan Zamora .

Превью матча ФК Аякучо — Реал Гарсиласо

Команда ФК Аякучо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-16. Команда Реал Гарсиласо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-15. Команда ФК Аякучо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Гарсиласо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Реал Гарсиласо, в том матче победу одержали хозяева.