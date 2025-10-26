Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Кристал — Лос Чанкас , 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alberto Gallardo . Судить этот матч будет Augusto Alfredo Menendez Laos .

Превью матча Кристал — Лос Чанкас

Команда Кристал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Лос Чанкас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-21. Команда Кристал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лос Чанкас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Лос Чанкас, в том матче победу одержали хозяева.