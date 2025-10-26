Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кристал - Лос Чанкас 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: КристалЛос Чанкас, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alberto Gallardo. Судить этот матч будет Augusto Alfredo Menendez Laos.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Alberto Gallardo
Peru Liga 1
Кристал
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Лос Чанкас
Pablo Bueno 33'
Смотреть онлайн
Pablo Bueno icon
33'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Кристал - Угловой
17'
Угловой
Кристал - Угловой
22'
Угловой
Кристал - Угловой
24'
Угловой
Кристал - Угловой
28'
Угловой
Кристал - Угловой
29'
Угловой
Кристал - Угловой
30'
Угловой
Кристал - Угловой
30'
Угловой
Кристал - Угловой
33'
Угловой
CD Los Chankas - Угловой
33'
Pablo Bueno - 1-ый Гол
40'
Угловой
Кристал - Угловой
40'
Угловой
Кристал - Угловой
41'
Угловой
Кристал - Угловой
45+2'
Угловой
Кристал - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
54'
Угловой
CD Los Chankas - Угловой
55'
Угловой
Кристал - Угловой
55'
Угловой
Кристал - Угловой
60'
Угловой
Кристал - Угловой
67'
Угловой
Кристал - Угловой
77'
Угловой
Кристал - Угловой
77'
Угловой
Кристал - Угловой
82'
Кристал - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,4

Превью матча Кристал — Лос Чанкас

Команда Кристал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-7. Команда Лос Чанкас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-21. Команда Кристал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лос Чанкас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Лос Чанкас, в том матче победу одержали хозяева.

Кристал Кристал
19
Перу
Йосимар Йотун
1
Перу
Diego Enriquez
29
Перу
Alejandro Posito
25
Перу
Геральд Тавара
77
Перу
Catriel Cabellos
20
Перу
Мигель Араухо
23
Перу
Maxloren Castro
40
Перу
Jair Moretti
14
Перу
Кристиан Бенавенте
11
Перу
Ирвен Авила
5
Перу
Rafael Lutiger
Тренер
Бразилия
Пауло Аутури
Лос Чанкас Лос Чанкас
18
Перу
Oshiro Takeuchi
5
Перу
Jorge Samir Palomino Poma
4
Перу
Ederson Mogollon
2
Аргентина
Hector Gonzalez
10
Аргентина
Franco Torres
31
Перу
Ayrthon Quintana
33
Уругвай
Carlos Daniel Pimienta Cotto
1
Перу
Hairo Jose Camacho
7
Перу
Хосе Мансанеда
6
Перу
Jordan Guivin
27
Pablo Bueno
Тренер
Walter Paolella

История последних встреч

Кристал
Кристал
Лос Чанкас
Кристал
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
Лос Чанкас
Лос Чанкас
3:1
Кристал
Кристал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кристал Кристал
76%
Лос Чанкас Лос Чанкас
24%
Атаки
134
44
Угловые
18
2
Фолы
8
8
Удары (всего)
11
3
Удары мимо ворот
24
6
Удары в створ ворот
10
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Augusto Alfredo Menendez Laos (Перу).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Augusto Alfredo Menendez Laos назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA