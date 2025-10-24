Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Juan Pablo II College - Комеркиянтес 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Juan Pablo II CollegeКомеркиянтес, 16 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de la Juventud. Судить этот матч будет Daniel Ureta.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Municipal de la Juventud
Peru Liga 1
Juan Pablo II College
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Комеркиянтес
Williams Aldair Guzman Vargas 33'
Williams Aldair Guzman Vargas icon
33'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
11'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
16'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
23'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
33'
Угловой
Комеркиянтес - Угловой
33'
Williams Aldair Guzman Vargas - 1-ый Гол
43'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
45'
Juan Pablo II College - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
47'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
51'
Угловой
Комеркиянтес - Угловой
51'
Угловой
Комеркиянтес - Угловой
58'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
90+5'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1

Превью матча Juan Pablo II College — Комеркиянтес

Команда Juan Pablo II College в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-11. Команда Комеркиянтес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Juan Pablo II College в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комеркиянтес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Комеркиянтес, в том матче победу одержали хозяева.

Juan Pablo II College Juan Pablo II College
31
Перу
Jorge Toledo
6
Перу
Christian Flores
7
Перу
Relly Fernandez
10
Уругвай
Cristhian Tizon
32
Аргентина
Cristian Ramirez
25
Аргентина
Renzo Alfani
13
Перу
Nahuel Jeremy Rodriguez Meneses
18
Перу
Нильсон Лойола
23
Аргентина
Matias Vega
37
Перу
Alvaro Rojas
3
Перу
Jose Sanchez
Тренер
Перу
Santiago Acasiete
Комеркиянтес Комеркиянтес
36
Перу
Gabriel Alfaro
22
Аргентина
Julian Marchioni
40
Перу
Flavio Alcedo
23
Уругвай
Alvaro Villete
25
Перу
Williams Aldair Guzman Vargas
20
Перу
Jose Antonio Parodi
31
Перу
Rotceh Aguilar
9
Аргентина
Matias Sen
26
Перу
Paolo Mendez
30
Перу
Jose Marina
16
Аргентина
Nahuel Ezequiel Tecilla
Тренер
Аргентина
Claudio Dario Biaggio

История последних встреч

Juan Pablo II College
Juan Pablo II College
Комеркиянтес
Juan Pablo II College
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Комеркиянтес
Комеркиянтес
3:0
Juan Pablo II College
Juan Pablo II College
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Juan Pablo II College Juan Pablo II College
60%
Комеркиянтес Комеркиянтес
40%
Атаки
126
95
Угловые
8
3
Фолы
2
1
Удары (всего)
0
2
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Ureta (Перу).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 38% (5 из 13 матчей) Daniel Ureta назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
