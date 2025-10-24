Превью матча Juan Pablo II College — Комеркиянтес

Команда Juan Pablo II College в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-11. Команда Комеркиянтес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Juan Pablo II College в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комеркиянтес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Комеркиянтес, в том матче победу одержали хозяева.