Смотреть онлайн Juan Pablo II College - Комеркиянтес 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Juan Pablo II College — Комеркиянтес, 16 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de la Juventud. Судить этот матч будет Daniel Ureta.
Превью матча Juan Pablo II College — Комеркиянтес
Команда Juan Pablo II College в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-11. Команда Комеркиянтес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Juan Pablo II College в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комеркиянтес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Комеркиянтес, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Daniel Ureta (Перу).
За последние 13 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 38% (5 из 13 матчей) Daniel Ureta назначал пенальти