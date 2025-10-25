Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Альянса — Сьенсиано , 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Чампеонес дель 36 . Судить этот матч будет Diego Haro .

Превью матча Альянса — Сьенсиано

Команда Альянса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-9. Команда Сьенсиано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-15. Команда Альянса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сьенсиано забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Сьенсиано, в том матче победу одержали хозяева.