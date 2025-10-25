Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Альянса - Сьенсиано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: АльянсаСьенсиано, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Чампеонес дель 36. Судить этот матч будет Diego Haro.

МСК, 16 тур, Стадион: Чампеонес дель 36
Peru Liga 1
Альянса
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Сьенсиано
Benites 87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Benites - Сьенсиано icon
87'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Альянса - Угловой
20'
Угловой
Альянса - Угловой
45+1'
Угловой
Альянса - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Угловой
Альянса - Угловой
79'
Угловой
Альянса - Угловой
81'
Угловой
Сьенсиано - Угловой
87'
Benites - 1-ый Гол
90+6'
Угловой
Альянса - Угловой
90+12'
Альянса - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Альянса — Сьенсиано

Команда Альянса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-9. Команда Сьенсиано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-15. Команда Альянса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сьенсиано забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Сьенсиано, в том матче победу одержали хозяева.

Альянса Альянса
19
Аргентина
Mauro Perez
29
Аргентина
Miguel Agustin Graneros
40
Juan Jesus Quinones
20
Перу
Jimmy Perez
21
Перу
Erick Perleche
1
Уругвай
Diego Melian
22
Перу
Frank Ysique
8
Аргентина
Federico Illanes
13
Перу
Орасио Бенинкаса
24
Перу
Anthony Gordillo
7
Аргентина
Родриго Кастро
Тренер
Аргентина
Gerardo Ameli
Сьенсиано Сьенсиано
77
Уругвай
Cristian Souza
8
Уругвай
Agustin Gonzalez
22
Колумбия
Christian Neira Herrera
5
Уругвай
Santiago Arias
21
Эквадор
Карлос Гарсес
4
Уругвай
Maximiliano Amondarain
14
Перу
Тинео Клаудио Торрехон
13
Перу
Алехандро Хоберг
24
Аргентина
Juan Bolado
70
Колумбия
Jimmy Valoyes
6
Аргентина
Леонел Галеано
Тренер
Аргентина
Carlos Desio

История последних встреч

Альянса
Альянса
Сьенсиано
Альянса
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.06.2025
Сьенсиано
Сьенсиано
3:2
Альянса
Альянса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Альянса Альянса
49%
Сьенсиано Сьенсиано
51%
Атаки
70
79
Угловые
6
1
Фолы
9
8
Удары (всего)
4
0
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Diego Haro (Перу).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Diego Haro назначал пенальти

Рейтинг UEFA