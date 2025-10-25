Смотреть онлайн Альянса - Сьенсиано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Альянса — Сьенсиано, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Чампеонес дель 36. Судить этот матч будет Diego Haro.
Превью матча Альянса — Сьенсиано
Команда Альянса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-9. Команда Сьенсиано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-15. Команда Альянса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сьенсиано забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Сьенсиано, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Diego Haro (Перу).
За последние 13 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Diego Haro назначал пенальти