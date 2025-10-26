Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1 : Кахамарка — Универсидад Хуануко , 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Monumental . Судить этот матч будет Christian Santos .

Превью матча Кахамарка — Универсидад Хуануко

Команда Кахамарка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Универсидад Хуануко, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Кахамарка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Хуануко забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Универсидад Хуануко, в том матче победу одержали гостьи.