26.10.2025

Смотреть онлайн Кахамарка - Универсидад Хуануко 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: КахамаркаУниверсидад Хуануко, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Monumental. Судить этот матч будет Christian Santos.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Monumental
Peru Liga 1
Кахамарка
Quintero 67'
Quintero 90+4'
90+10'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Универсидад Хуануко
Mena 24'
Mena 44'
Mena - Универсидад Хуануко icon
24'
Mena - Универсидад Хуануко icon
44'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,5
Quintero - Кахамарка icon
67'
Quintero - Кахамарка icon
90+4'
Кахамарка icon
90+10'
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,5
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Универсидад Хуануко - Угловой
24'
Mena - 1-ый Гол
29'
Угловой
Универсидад Хуануко - Угловой
44'
Mena - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,5
61'
Угловой
Кахамарка - Угловой
67'
Quintero - 3-ий Гол
75'
Угловой
Универсидад Хуануко - Угловой
80'
Угловой
Кахамарка - Угловой
83'
Угловой
Универсидад Хуануко - Угловой
90+4'
Quintero - 4-ый Гол
90+10'
Кахамарка - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,5

Превью матча Кахамарка — Универсидад Хуануко

Команда Кахамарка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Универсидад Хуануко, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Кахамарка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Хуануко забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Универсидад Хуануко, в том матче победу одержали гостьи.

Кахамарка Кахамарка
7
Yehider Ibarguen Guerra
21
Перу
Diego Campos
17
Перу
Luis Garro
10
Перу
Erinson Ramirez
8
Перу
Cristian Mejia
6
Перу
Jose Lujan
27
Перу
Piero Serra
13
Перу
Freddy Oncoy
26
Аргентина
Juan Cruz Vega
11
Колумбия
Jarlin Quintero
5
Перу
Joaquin Aguirre
Тренер
Аргентина
Hernan Lisi
Универсидад Хуануко Универсидад Хуануко
28
Перу
Aldair Perleche
33
Бразилия
Otavio Gut Oliveira
11
Колумбия
Омар Васкез
17
Колумбия
Yorleys Mena
20
Перу
Jeremy Canela Temoche
88
Перу
Эдсон Ауберт
8
Перу
Marcos Lliuya
14
Перу
Brayan Guevara
19
Перу
Jesus Mendieta
29
Эквадор
Joffre Escobar
31
Перу
Italo Espinoza
Тренер
Перу
Roberto Mosquera

История последних встреч

Кахамарка
Кахамарка
Универсидад Хуануко
Кахамарка
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Универсидад Хуануко
Универсидад Хуануко
1:2
Кахамарка
Кахамарка
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кахамарка Кахамарка
50%
Универсидад Хуануко Универсидад Хуануко
50%
Атаки
51
48
Угловые
2
4
Фолы
8
11
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christian Santos (Перу).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 100% (3 из 3 матчей) Christian Santos назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA