Смотреть онлайн Тарма - Университарио 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Тарма — Университарио, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Union Tarma. Судить этот матч будет Kevin Ortega.
Превью матча Тарма — Университарио
Команда Тарма в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Университарио, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Тарма в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университарио забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Университарио, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kevin Ortega (Перу).
За последние 14 матчей судья показал 71 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Kevin Ortega назначал пенальти