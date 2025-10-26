Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Тарма - Университарио 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: ТармаУниверситарио, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Union Tarma. Судить этот матч будет Kevin Ortega.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Union Tarma
Peru Liga 1
Тарма
Андресон Сантамария 43'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Университарио
Matias Ezequiel Di Benedetto 57'
Alex Valera 78'
Смотреть онлайн
Андресон Сантамария icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Matias Ezequiel Di Benedetto icon
57'
Alex Valera icon
78'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Университарио - Угловой
17'
Угловой
Тарма - Угловой
43'
Угловой
Тарма - Угловой
43'
Santamaria - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Тарма - Угловой
57'
Угловой
Университарио - Угловой
57'
Matias Ezequiel Di Benedetto - 2-ой Гол
62'
Угловой
Университарио - Угловой
69'
Угловой
Тарма - Угловой
78'
Alex Valera - 3-ий Гол
85'
Угловой
Тарма - Угловой
87'
Угловой
Университарио - Угловой
90+11'
Угловой
Тарма - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Тарма — Университарио

Команда Тарма в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Университарио, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Тарма в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университарио забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Университарио, в том матче победу одержали хозяева.

Тарма Тарма
29
Перу
Ademar Robles
6
Аргентина
Fernando Luis Bersano
28
Jhair Soto
24
Перу
Angel Perez
77
Уругвай
Mauro Da Luz
25
Перу
Эдер Хермоза
14
Перу
Carlos Cabello
3
Эквадор
Ихон Нарваез
7
Эквадор
Жуан Рохас
88
Перу
Gerson Barreto
16
Перу
Gu Choi
Тренер
Испания
Horacio Melgarejo
Университарио Университарио
5
Аргентина
Matias Ezequiel Di Benedetto
1
Уругвай
Себастьян Бритос
24
Перу
Энди Поло
18
Чили
Родриго Урена
4
Перу
Андресон Сантамария
16
Аргентина
Мартин Перез Гуедес
20
Перу
Alex Valera
17
Перу
Jairo Concha
11
Перу
Jose Rivera
3
Парагвай
Williams Riveros
27
Эквадор
Jose Carabali
Тренер
Уругвай
Жорже Фоссати

История последних встреч

Тарма
Тарма
Университарио
Тарма
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
Университарио
Университарио
5:0
Тарма
Тарма
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тарма Тарма
51%
Университарио Университарио
49%
Атаки
83
64
Угловые
6
4
Фолы
6
8
Удары (всего)
14
6
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kevin Ortega (Перу).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 71 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Kevin Ortega назначал пенальти

Игры 16 тур
27.10.2025
Мелгар
2:0
Хуанкайо
Завершен
26.10.2025
Тарма
1:2
Университарио
Завершен
26.10.2025
Кахамарка
3:2
Универсидад Хуануко
Завершен
26.10.2025
Кристал
0:1
Лос Чанкас
Завершен
25.10.2025
Альянса
0:1
Сьенсиано
Завершен
25.10.2025
ФК Аякучо
4:2
Реал Гарсиласо
Завершен
24.10.2025
Juan Pablo II College
0:1
Комеркиянтес
Завершен
Комментарии к матчу
