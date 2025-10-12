Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Криоллос де Кагуаса - Маягуэс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Криоллос де КагуасаМаягуэс, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Puerto Rico League
Криоллос де Кагуаса
Завершен
11 : 0
12 октября 2025
Маягуэс
13'
14'
32'
45'
45+2'
50'
72'
74'
75'
80'
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Caguas Sporting icon
13'
Caguas Sporting icon
14'
Caguas Sporting icon
32'
Caguas Sporting icon
45'
Caguas Sporting icon
45+2'
Счет после первого тайма 5:0
Caguas Sporting icon
50'
Caguas Sporting icon
72'
Caguas Sporting icon
74'
Caguas Sporting icon
75'
Caguas Sporting icon
80'
Caguas Sporting icon
89'
Матч закончился со счётом 11:0
Текстовая трансляция
13'
Caguas Sporting - 1-ый Гол
14'
Caguas Sporting - 2-ой Гол
32'
Caguas Sporting - 3-ий Гол
45'
Caguas Sporting - 4-ый Гол
45+2'
Caguas Sporting - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0
50'
Caguas Sporting - 6-ый Гол
55'
Угловой
FC Маягуэс - Угловой
57'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
60'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
68'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
72'
Caguas Sporting - 7-ый Гол
74'
Caguas Sporting - 8-ый Гол
75'
Caguas Sporting - 9-ый Гол
79'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
80'
Caguas Sporting - 10-ый Гол
89'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
89'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
89'
Caguas Sporting - 11-ый Гол
Матч закончился со счётом 11:0

Превью матча Криоллос де Кагуаса — Маягуэс

Команда Криоллос де Кагуаса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Маягуэс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-34. Команда Криоллос де Кагуаса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маягуэс забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Маягуэс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Криоллос де Кагуаса
Криоллос де Кагуаса
Маягуэс
Криоллос де Кагуаса
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Маягуэс
Маягуэс
1:5
Криоллос де Кагуаса
Криоллос де Кагуаса
Обзор
09.06.2025
Криоллос де Кагуаса
Криоллос де Кагуаса
4:1
Маягуэс
Маягуэс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Криоллос де Кагуаса Криоллос де Кагуаса
59%
Маягуэс Маягуэс
41%
Атаки
129
73
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
22
7
Удары в створ ворот
19
0
Игры 1 тур
10.11.2025
Taurinos
2:0
Маягуэс
Завершен
09.11.2025
PR San Juan
1:8
Академия Кинтана
Завершен
09.11.2025
DS Edusoccer
4:1
Guayama FC
Завершен
09.11.2025
Ponce FC
1:0
Метрополитан
Завершен
08.11.2025
Puerto Rico Surf SC
2:0
Криоллос де Кагуаса
Завершен
06.11.2025
Маягуэс
-:-
DS Edusoccer
Отложен
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Завершен
06.11.2025
Guayama FC
1:4
Ponce FC
Завершен
05.11.2025
Криоллос де Кагуаса
5:2
PR San Juan
Завершен
02.11.2025
DS Edusoccer
1:9
Академия Кинтана
Завершен
27.10.2025
Puerto Rico Surf SC
4:0
PR San Juan
Завершен
20.10.2025
Криоллос де Кагуаса
10:1
Guayama FC
Завершен
19.10.2025
Puerto Rico Surf SC
2:1
Taurinos
Завершен
19.10.2025
DS Edusoccer
2:5
Метрополитан
Завершен
18.10.2025
PR San Juan
0:7
Ponce FC
Завершен
13.10.2025
PR San Juan
2:2
Taurinos
Завершен
12.10.2025
Криоллос де Кагуаса
11:0
Маягуэс
Завершен
11.10.2025
Академия Кинтана
2:2
Ponce FC
Завершен
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Завершен
05.10.2025
Маягуэс
0:6
Метрополитан
Завершен
01.10.2025
Taurinos
3:0
Guayama FC
Завершен
28.09.2025
Метрополитан
5:3
Академия Кинтана
Завершен
28.09.2025
Криоллос де Кагуаса
1:2
Ponce FC
Завершен
28.09.2025
DS Edusoccer
0:7
Taurinos
Завершен
27.09.2025
Guayama FC
2:1
PR San Juan
Завершен
25.09.2025
Puerto Rico Surf SC
0:4
Метрополитан
Завершен
25.09.2025
Taurinos
-:-
Guayama FC
Отложен
21.09.2025
Puerto Rico Surf SC
2:2
Академия Кинтана
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA