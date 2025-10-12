Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League : Криоллос де Кагуаса — Маягуэс , 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Криоллос де Кагуаса — Маягуэс

Команда Криоллос де Кагуаса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Маягуэс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-34. Команда Криоллос де Кагуаса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маягуэс забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Маягуэс, в том матче победу одержали гостьи.