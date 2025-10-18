Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League : PR San Juan — Ponce FC , 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

Превью матча PR San Juan — Ponce FC

Команда PR San Juan в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-18. Команда Ponce FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда PR San Juan в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ponce FC забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Ponce FC, в том матче победу одержали гостьи.