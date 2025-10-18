Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн PR San Juan - Ponce FC 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: PR San JuanPonce FC, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Puerto Rico League
PR San Juan
Завершен
0 : 7
18 октября 2025
Ponce FC
13'
26'
46'
54'
65'
74'
78'
Смотреть онлайн
Ponce FC icon
13'
Ponce FC icon
26'
Счет после первого тайма 0:2
Ponce FC icon
46'
Ponce FC icon
54'
Ponce FC icon
65'
Ponce FC icon
74'
Ponce FC icon
78'
Матч закончился со счётом 0:7
Текстовая трансляция
13'
Ponce FC - 1-ый Гол
17'
Угловой
Ponce FC - Угловой
26'
Ponce FC - 2-ой Гол
31'
Угловой
Ponce FC - Угловой
37'
Угловой
Ponce FC - Угловой
43'
Угловой
Ponce FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
46'
Ponce FC - 3-ий Гол
50'
Угловой
Ponce FC - Угловой
52'
Угловой
Ponce FC - Угловой
54'
Ponce FC - 4-ый Гол
61'
Угловой
Ponce FC - Угловой
61'
Угловой
Ponce FC - Угловой
65'
Ponce FC - 5-ый Гол
67'
Угловой
Ponce FC - Угловой
73'
Угловой
Ponce FC - Угловой
74'
Ponce FC - 6-ый Гол
78'
Ponce FC - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:7

Превью матча PR San Juan — Ponce FC

Команда PR San Juan в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-18. Команда Ponce FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда PR San Juan в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ponce FC забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Ponce FC, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

PR San Juan
PR San Juan
Ponce FC
PR San Juan
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.06.2025
Ponce FC
Ponce FC
1:6
PR San Juan
PR San Juan
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
PR San Juan PR San Juan
40%
Ponce FC Ponce FC
60%
Атаки
80
126
Угловые
0
10
Удары мимо ворот
6
22
Удары в створ ворот
0
15
Игры 1 тур
13.11.2025
Метрополитан
2:1
Puerto Rico Surf SC
Завершен
10.11.2025
Taurinos
2:0
Маягуэс
Завершен
09.11.2025
PR San Juan
1:8
Академия Кинтана
Завершен
09.11.2025
DS Edusoccer
4:1
Guayama FC
Завершен
09.11.2025
Ponce FC
1:0
Метрополитан
Завершен
08.11.2025
Puerto Rico Surf SC
2:0
Криоллос де Кагуаса
Завершен
06.11.2025
Маягуэс
-:-
DS Edusoccer
Отложен
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Завершен
06.11.2025
Guayama FC
1:4
Ponce FC
Завершен
05.11.2025
Криоллос де Кагуаса
5:2
PR San Juan
Завершен
02.11.2025
DS Edusoccer
1:9
Академия Кинтана
Завершен
27.10.2025
Puerto Rico Surf SC
4:0
PR San Juan
Завершен
20.10.2025
Криоллос де Кагуаса
10:1
Guayama FC
Завершен
19.10.2025
Puerto Rico Surf SC
2:1
Taurinos
Завершен
19.10.2025
DS Edusoccer
2:5
Метрополитан
Завершен
18.10.2025
PR San Juan
0:7
Ponce FC
Завершен
13.10.2025
PR San Juan
2:2
Taurinos
Завершен
12.10.2025
Криоллос де Кагуаса
11:0
Маягуэс
Завершен
11.10.2025
Академия Кинтана
2:2
Ponce FC
Завершен
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Завершен
05.10.2025
Маягуэс
0:6
Метрополитан
Завершен
01.10.2025
Taurinos
3:0
Guayama FC
Завершен
28.09.2025
Метрополитан
5:3
Академия Кинтана
Завершен
28.09.2025
Криоллос де Кагуаса
1:2
Ponce FC
Завершен
28.09.2025
DS Edusoccer
0:7
Taurinos
Завершен
27.09.2025
Guayama FC
2:1
PR San Juan
Завершен
25.09.2025
Puerto Rico Surf SC
0:4
Метрополитан
Завершен
25.09.2025
Taurinos
-:-
Guayama FC
Отложен
21.09.2025
Puerto Rico Surf SC
2:2
Академия Кинтана
Завершен
