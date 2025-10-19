Смотреть онлайн Puerto Rico Surf SC - Taurinos 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Puerto Rico Surf SC — Taurinos, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Превью матча Puerto Rico Surf SC — Taurinos
Команда Puerto Rico Surf SC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 30-16. Команда Taurinos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-18. Команда Puerto Rico Surf SC в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Taurinos забивает 2, пропускает 2.