19.10.2025

Смотреть онлайн Puerto Rico Surf SC - Taurinos 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Puerto Rico Surf SCTaurinos, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Puerto Rico League
Puerto Rico Surf SC
7'
78'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Taurinos
34'
Смотреть онлайн
Puerto Rico Surf SC icon
7'
Taurinos icon
34'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,4
Puerto Rico Surf SC icon
78'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Taurinos - Угловой
7'
Puerto Rico Surf SC - 1-ый Гол
9'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
19'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
33'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
33'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
34'
Taurinos - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,4
46'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
78'
Puerto Rico Surf SC - 3-ий Гол
84'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,4

Превью матча Puerto Rico Surf SC — Taurinos

Команда Puerto Rico Surf SC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 30-16. Команда Taurinos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-18. Команда Puerto Rico Surf SC в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Taurinos забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Puerto Rico Surf SC Puerto Rico Surf SC
61%
Taurinos Taurinos
39%
Атаки
121
76
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
7
3
Игры 1 тур
13.11.2025
Метрополитан
2:1
Puerto Rico Surf SC
Завершен
10.11.2025
Taurinos
2:0
Маягуэс
Завершен
09.11.2025
PR San Juan
1:8
Академия Кинтана
Завершен
09.11.2025
DS Edusoccer
4:1
Guayama FC
Завершен
09.11.2025
Ponce FC
1:0
Метрополитан
Завершен
08.11.2025
Puerto Rico Surf SC
2:0
Криоллос де Кагуаса
Завершен
06.11.2025
Маягуэс
-:-
DS Edusoccer
Отложен
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Завершен
06.11.2025
Guayama FC
1:4
Ponce FC
Завершен
05.11.2025
Криоллос де Кагуаса
5:2
PR San Juan
Завершен
02.11.2025
DS Edusoccer
1:9
Академия Кинтана
Завершен
27.10.2025
Puerto Rico Surf SC
4:0
PR San Juan
Завершен
20.10.2025
Криоллос де Кагуаса
10:1
Guayama FC
Завершен
19.10.2025
Puerto Rico Surf SC
2:1
Taurinos
Завершен
19.10.2025
DS Edusoccer
2:5
Метрополитан
Завершен
18.10.2025
PR San Juan
0:7
Ponce FC
Завершен
13.10.2025
PR San Juan
2:2
Taurinos
Завершен
12.10.2025
Криоллос де Кагуаса
11:0
Маягуэс
Завершен
11.10.2025
Академия Кинтана
2:2
Ponce FC
Завершен
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Завершен
05.10.2025
Маягуэс
0:6
Метрополитан
Завершен
01.10.2025
Taurinos
3:0
Guayama FC
Завершен
28.09.2025
Метрополитан
5:3
Академия Кинтана
Завершен
28.09.2025
Криоллос де Кагуаса
1:2
Ponce FC
Завершен
28.09.2025
DS Edusoccer
0:7
Taurinos
Завершен
27.09.2025
Guayama FC
2:1
PR San Juan
Завершен
25.09.2025
Puerto Rico Surf SC
0:4
Метрополитан
Завершен
25.09.2025
Taurinos
-:-
Guayama FC
Отложен
21.09.2025
Puerto Rico Surf SC
2:2
Академия Кинтана
Завершен
