Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League : DS Edusoccer — Метрополитан , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча DS Edusoccer — Метрополитан

Команда DS Edusoccer в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-25. Команда Метрополитан, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 31-5. Команда DS Edusoccer в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Метрополитан забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Метрополитан, в том матче победу одержали хозяева.