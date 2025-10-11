Смотреть онлайн Академия Кинтана - Ponce FC 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Академия Кинтана — Ponce FC, 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .