Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Академия Кинтана - Ponce FC 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Академия КинтанаPonce FC, 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Puerto Rico League
Академия Кинтана
41'
90+5'
Завершен
2 : 2
11 октября 2025
Ponce FC
50'
65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Академия Кинтана icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Ponce FC icon
50'
Ponce FC icon
65'
Академия Кинтана icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Ponce FC - Угловой
19'
Угловой
Ponce FC - Угловой
22'
Угловой
Ponce FC - Угловой
26'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
34'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
35'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
37'
Угловой
Ponce FC - Угловой
41'
Академия Кинтана - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
50'
Ponce FC - 2-ой Гол
64'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
65'
Ponce FC - 3-ий Гол
75'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
90+5'
Академия Кинтана - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3

Превью матча Академия Кинтана — Ponce FC

Команда Академия Кинтана в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 30-14. Команда Ponce FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Академия Кинтана в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Ponce FC забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Академия Кинтана Академия Кинтана
51%
Ponce FC Ponce FC
49%
Атаки
103
113
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
5
5
Игры 1 тур
03:30
PR San Juan
1:8
Академия Кинтана
Завершен
08.11.2025
Puerto Rico Surf SC
2:0
Криоллос де Кагуаса
Завершен
06.11.2025
Маягуэс
-:-
DS Edusoccer
Отложен
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Завершен
06.11.2025
Guayama FC
1:4
Ponce FC
Завершен
05.11.2025
Криоллос де Кагуаса
5:2
PR San Juan
Завершен
02.11.2025
DS Edusoccer
1:9
Академия Кинтана
Завершен
27.10.2025
Puerto Rico Surf SC
4:0
PR San Juan
Завершен
20.10.2025
Криоллос де Кагуаса
10:1
Guayama FC
Завершен
19.10.2025
Puerto Rico Surf SC
2:1
Taurinos
Завершен
19.10.2025
DS Edusoccer
2:5
Метрополитан
Завершен
18.10.2025
PR San Juan
0:7
Ponce FC
Завершен
13.10.2025
PR San Juan
2:2
Taurinos
Завершен
12.10.2025
Криоллос де Кагуаса
11:0
Маягуэс
Завершен
11.10.2025
Академия Кинтана
2:2
Ponce FC
Завершен
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Завершен
05.10.2025
Маягуэс
0:6
Метрополитан
Завершен
01.10.2025
Taurinos
3:0
Guayama FC
Завершен
28.09.2025
Метрополитан
5:3
Академия Кинтана
Завершен
28.09.2025
Криоллос де Кагуаса
1:2
Ponce FC
Завершен
28.09.2025
DS Edusoccer
0:7
Taurinos
Завершен
27.09.2025
Guayama FC
2:1
PR San Juan
Завершен
25.09.2025
Puerto Rico Surf SC
0:4
Метрополитан
Завершен
25.09.2025
Taurinos
-:-
Guayama FC
Отложен
21.09.2025
Puerto Rico Surf SC
2:2
Академия Кинтана
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30
Витория Витория
Ботафого Ботафого
9 Ноября
22:00
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Питтсбург Питтсбург
9 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA