Смотреть онлайн Академия Кинтана - Ponce FC 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Академия Кинтана — Ponce FC, 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
Превью матча Академия Кинтана — Ponce FC
Команда Академия Кинтана в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 30-14. Команда Ponce FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Академия Кинтана в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Ponce FC забивает 2, пропускает 1.