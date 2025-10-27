Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League : Puerto Rico Surf SC — PR San Juan , 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Puerto Rico Surf SC — PR San Juan

Команда Puerto Rico Surf SC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 32-17. Команда PR San Juan, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-25. Команда Puerto Rico Surf SC в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. PR San Juan забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды PR San Juan, в том матче победу одержали гостьи.