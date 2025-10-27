Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Puerto Rico Surf SC - PR San Juan 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Puerto Rico Surf SCPR San Juan, 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Puerto Rico League
Puerto Rico Surf SC
Завершен
4 : 0
27 октября 2025
PR San Juan
Превью матча Puerto Rico Surf SC — PR San Juan

Команда Puerto Rico Surf SC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 32-17. Команда PR San Juan, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-25. Команда Puerto Rico Surf SC в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. PR San Juan забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды PR San Juan, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Puerto Rico Surf SC
Puerto Rico Surf SC
PR San Juan
Puerto Rico Surf SC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.05.2025
PR San Juan
PR San Juan
3:4
Puerto Rico Surf SC
Puerto Rico Surf SC
Игры 1 тур
13.11.2025
Метрополитан
2:1
Puerto Rico Surf SC
Завершен
10.11.2025
Taurinos
2:0
Маягуэс
Завершен
09.11.2025
PR San Juan
1:8
Академия Кинтана
Завершен
09.11.2025
DS Edusoccer
4:1
Guayama FC
Завершен
09.11.2025
Ponce FC
1:0
Метрополитан
Завершен
08.11.2025
Puerto Rico Surf SC
2:0
Криоллос де Кагуаса
Завершен
06.11.2025
Маягуэс
-:-
DS Edusoccer
Отложен
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Завершен
06.11.2025
Guayama FC
1:4
Ponce FC
Завершен
05.11.2025
Криоллос де Кагуаса
5:2
PR San Juan
Завершен
02.11.2025
DS Edusoccer
1:9
Академия Кинтана
Завершен
27.10.2025
Puerto Rico Surf SC
4:0
PR San Juan
Завершен
20.10.2025
Криоллос де Кагуаса
10:1
Guayama FC
Завершен
19.10.2025
Puerto Rico Surf SC
2:1
Taurinos
Завершен
19.10.2025
DS Edusoccer
2:5
Метрополитан
Завершен
18.10.2025
PR San Juan
0:7
Ponce FC
Завершен
13.10.2025
PR San Juan
2:2
Taurinos
Завершен
12.10.2025
Криоллос де Кагуаса
11:0
Маягуэс
Завершен
11.10.2025
Академия Кинтана
2:2
Ponce FC
Завершен
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Завершен
05.10.2025
Маягуэс
0:6
Метрополитан
Завершен
01.10.2025
Taurinos
3:0
Guayama FC
Завершен
28.09.2025
Метрополитан
5:3
Академия Кинтана
Завершен
28.09.2025
Криоллос де Кагуаса
1:2
Ponce FC
Завершен
28.09.2025
DS Edusoccer
0:7
Taurinos
Завершен
27.09.2025
Guayama FC
2:1
PR San Juan
Завершен
25.09.2025
Puerto Rico Surf SC
0:4
Метрополитан
Завершен
25.09.2025
Taurinos
-:-
Guayama FC
Отложен
21.09.2025
Puerto Rico Surf SC
2:2
Академия Кинтана
Завершен
Комментарии к матчу
