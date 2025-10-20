Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League : Криоллос де Кагуаса — Guayama FC , 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Криоллос де Кагуаса — Guayama FC

Команда Криоллос де Кагуаса в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 24-18. Команда Guayama FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Криоллос де Кагуаса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Guayama FC забивает 0, пропускает 0.