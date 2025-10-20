Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Криоллос де Кагуаса - Guayama FC 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Криоллос де КагуасаGuayama FC, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Puerto Rico League
Криоллос де Кагуаса
Завершен
10 : 1
20 октября 2025
Guayama FC
2'
5'
10'
11'
16'
36'
39'
46'
59'
61'
80'
Смотреть онлайн
Caguas Sporting icon
2'
Caguas Sporting icon
5'
Guayama FC icon
10'
Caguas Sporting icon
11'
Caguas Sporting icon
16'
Caguas Sporting icon
36'
Caguas Sporting icon
39'
Счет после первого тайма 6:1
Caguas Sporting icon
46'
Caguas Sporting icon
59'
Caguas Sporting icon
61'
Caguas Sporting icon
80'
Матч закончился со счётом 10:1
Текстовая трансляция
2'
Caguas Sporting - 1-ый Гол
4'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
5'
Caguas Sporting - 2-ой Гол
9'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
10'
Guayama FC - 3-ий Гол
11'
Caguas Sporting - 4-ый Гол
16'
Caguas Sporting - 5-ый Гол
23'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
24'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
28'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
35'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
36'
Caguas Sporting - 6-ый Гол
39'
Caguas Sporting - 7-ый Гол
Счет после первого тайма 6:1
46'
Caguas Sporting - 8-ый Гол
51'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
53'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
55'
Угловой
Guayama FC - Угловой
59'
Caguas Sporting - 9-ый Гол
61'
Caguas Sporting - 10-ый Гол
67'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
71'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
80'
Caguas Sporting - 11-ый Гол
86'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
Матч закончился со счётом 10:1

Превью матча Криоллос де Кагуаса — Guayama FC

Команда Криоллос де Кагуаса в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 24-18. Команда Guayama FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Криоллос де Кагуаса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Guayama FC забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Криоллос де Кагуаса Криоллос де Кагуаса
68%
Guayama FC Guayama FC
32%
Атаки
122
52
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
25
3
Удары в створ ворот
21
5
Игры 1 тур
13.11.2025
Метрополитан
2:1
Puerto Rico Surf SC
Завершен
10.11.2025
Taurinos
2:0
Маягуэс
Завершен
09.11.2025
PR San Juan
1:8
Академия Кинтана
Завершен
09.11.2025
DS Edusoccer
4:1
Guayama FC
Завершен
09.11.2025
Ponce FC
1:0
Метрополитан
Завершен
08.11.2025
Puerto Rico Surf SC
2:0
Криоллос де Кагуаса
Завершен
06.11.2025
Маягуэс
-:-
DS Edusoccer
Отложен
06.11.2025
Академия Кинтана
3:1
Taurinos
Завершен
06.11.2025
Guayama FC
1:4
Ponce FC
Завершен
05.11.2025
Криоллос де Кагуаса
5:2
PR San Juan
Завершен
02.11.2025
DS Edusoccer
1:9
Академия Кинтана
Завершен
27.10.2025
Puerto Rico Surf SC
4:0
PR San Juan
Завершен
20.10.2025
Криоллос де Кагуаса
10:1
Guayama FC
Завершен
19.10.2025
Puerto Rico Surf SC
2:1
Taurinos
Завершен
19.10.2025
DS Edusoccer
2:5
Метрополитан
Завершен
18.10.2025
PR San Juan
0:7
Ponce FC
Завершен
13.10.2025
PR San Juan
2:2
Taurinos
Завершен
12.10.2025
Криоллос де Кагуаса
11:0
Маягуэс
Завершен
11.10.2025
Академия Кинтана
2:2
Ponce FC
Завершен
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Завершен
05.10.2025
Маягуэс
0:6
Метрополитан
Завершен
01.10.2025
Taurinos
3:0
Guayama FC
Завершен
28.09.2025
Метрополитан
5:3
Академия Кинтана
Завершен
28.09.2025
Криоллос де Кагуаса
1:2
Ponce FC
Завершен
28.09.2025
DS Edusoccer
0:7
Taurinos
Завершен
27.09.2025
Guayama FC
2:1
PR San Juan
Завершен
25.09.2025
Puerto Rico Surf SC
0:4
Метрополитан
Завершен
25.09.2025
Taurinos
-:-
Guayama FC
Отложен
21.09.2025
Puerto Rico Surf SC
2:2
Академия Кинтана
Завершен
